O técnico Levir Culpi defendeu Lucas Lima após a vitória sobre o Atlético-GO por 1 a 0, na Vila Belmiro. O meia foi alvo de protestos da torcida do Santos, que insistiu em cobrá-lo e xingá-lo no momento em que errava alguns passes.

Para o treinador, os santistas gostam tanto do camisa 10, que estão bravos ao saber da possibilidade de Lucas ir para outro clube. Além disso, pediu para a torcida se colocar no lugar dele.

- Parte da torcida aplaudiu. Ele deu tudo o que ele tinha. Mereceu. Ele deu um lançamento para o Ricardo... Ele é especial. O fato dele receber uma oferta e ficar livre. Eu acho que as pessoas gostam tanto dele, que as pessoas estão projetando raiva por ele poder sair. Procurem se colocar no lugar dele. Pense com o pensamento do Lucas. Acho que vocês vão acabar mudando de ideia - explicou.