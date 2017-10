O zagueiro Anderson Martins deu um susto na torcida do Vasco ao ser substituído no fim do primeiro tempo da partida contra o Atlético-GO por conta de pancada no tornozelo. Ainda com dores no local, o defensor foi medicado e realizou tratamento intensivo no clube na manhã desta quinta-feira (19). Porém, o exame realizado no jogador não detectou nenhuma lesão.