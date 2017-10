Luis Moura / WPP/Lancepress

Após 56 dias sem jogar por conta de uma lesão muscular na coxa direita, Luan voltou a atuar pelo Grêmio no empate sem gols com o Corinthians, quarta-feira, em Itaquera, pelo Brasileirão. Ficou 75 minutos em campo, demonstrou esperada falta de ritmo de jogo e foi substituído por Everton. Por precaução, colocou uma bolsa de gelo na região que estava lesionada. Tudo para não comprometer sua participação nas semifinais da Copa Libertadores.



O retorno do camisa 7 aumentou a motivação gremista para o duelo de ida com o Barcelona de Guayaquil, na próxima quarta-feira, no Equador. Luan é o vice-artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols. O número equivale a 13% dos 101 tentos tricolores em 2017. Na Libertadores, ele marcou cinco.



Peça importante tanto nas finalizações quanto na criação ofensiva, Luan forma com Lucas Barrios, Fernandinho e Ramiro um quarteto fundamental para o Grêmio seguir vivo no objetivo de conquistar a Libertadores pela terceira vez. Juntos, eles marcaram 52 gols - ou 51,4% dos tentos nesta temporada.



A perda de força no ataque foi a maior deficiência do Tricolor no período em que Luan ficou inativo. Em dez jogos pelo Brasileirão, a equipe marcou oito gols - o Grêmio tem o melhor ataque da competição. com 42 tentos.



- Claro que eu não estava no mesmo ritmo dos demais, senti um pouco o tempo de bola. Tentei dar o meu máximo para me preparar para quarta-feira, é um jogo difícil - resumiu o atacante ao fim da partida contra o Corinthians.



- No momento em que se machucou, Luan estava sendo o melhor jogador do futebol brasileiro e vinha nos ajudando bastante. Não foi o Luan das partidas anteriores, devido ao longo tempo parado, mas voltou bem. O mais importante é que está de volta. Já é outro Grêmio, a tendência é de crescer ainda mais - festejou o técnico Renato Gaúcho.



O dilema, agora, é definir se Luan entrará ou não em campo contra o Palmeiras, neste domingo, em Porto Alegre, pelo Brasileirão. A delegação gremista viaja ao Equador horas depois do fim do jogo.



Renato Gaúcho conta com o camisa 7, até para dar a ele mais ritmo de jogo, mas irá aguardar uma avaliação do departamento médico para definir por quantos minutos deixará Luan em campo. Há a possibilidade de o Grêmio ir a campo apenas com reservas diante do Verdão.