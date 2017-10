Campeão da Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes não tem permanência assegurada no Cruzeiro para a próxima temporada. O treinador desperta o interesse do Palmeiras, que tenta buscar um substituto no mercado após a saída de Cuca da equipe. Questionado sobre sua situação após a derrota para o Coritiba nesta quarta-feira, Mano se mostrou irritado com a indefinição.