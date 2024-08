Foi divulgado nesta quarta-feira (21) o edital do Vestibular 2025 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). São ofertadas 4.023 vagas distribuídas em 97 cursos de graduação. As inscrições começam no dia 26 de agosto e vão até 23 de setembro. Os candidatos devem se inscrever pelo site do vestibular. Veja aqui o edital.