Universidades gaúchas crescem em ranking chinês das melhores do mundo; UFRGS é a melhor federal do país

O desempenho de universidades gaúchas melhorou na nova edição do Academic Ranking of World Universities (ARWU), conhecido como ShanghaiRanking. Na comparação com o ano passado, as três instituições do Rio Grande do Sul que figuram entre as mil melhores do mundo subiram posições: a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi considerada a melhor federal do Brasil, a de Santa Maria (UFSM) passou do 11º para o 7º lugar e a de Pelotas (UFPel) cresceu uma colocação, ficando em 14º.