O Rio Grande do Sul passou de três para cinco instituições de Ensino Superior com nota máxima no Índice Geral de Cursos (IGP), conforme resultado de avaliação de 2022, divulgado na semana passada. O indicador é elaborado pelo Ministério da Educação (MEC) e corresponde à média das notas dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação stricto sensu, ponderada pelo número de matrículas de cada curso.