Desde agosto do ano passado, a Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos, da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul (PUCRS) passa por sua primeira reforma estrutural. O tradicional prédio 7 foi inaugurado em 1973 e já soma 51 anos de história. A faculdade abriga os cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Produção Audiovisual, Design e Comunicação Empresarial e o Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social.