O curso de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) figura a lista dos 50 melhores do mundo divulgada na manhã desta quarta-feira (10) pelo QS World University Rankings. O campo de estudo já havia se destacado no ano passado, quando ficou em 48º lugar. Em 2024, caiu duas posições, passando para a 50ª colocação.