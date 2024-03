Com o objetivo de abrir os horizontes dos estudantes e incentivar quem deseja estudar fora do país, representantes de 14 universidades dos Estados Unidos e do Canadá vieram ao Brasil para participar de uma feira acadêmica. Na semana passada, o grupo esteve em três escolas particulares de Porto Alegre para conversar com alunos de Ensino Médio e Fundamental e dar orientações sobre processos seletivos nas instituições de ensino estrangeiras.