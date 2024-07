A ampliação do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) deve ter início em outubro deste ano, com previsão de conclusão em 2027. A obra, muito aguardada pela comunidade acadêmica e por moradores da região, tem previsão de durar 36 meses. A construção será viabilizada por meio de recursos do governo federal, pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).