Os gastos do Brasil com educação, do Ensino Fundamental ao Superior, diminuíram 2,5% ao ano entre 2015 e 2021. Já os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) fizeram movimento inverso, com aumento de 2,1% por ano no mesmo período. Os dados são do estudo Education at a Glance 2024, divulgado pela organização internacional nesta terça-feira (10).