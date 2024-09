Cerca de um em cada quatro (24%) jovens entre 25 e 34 anos no Brasil não trabalham nem estudam, os chamados “nem-nem”. É o que informa o estudo Education at a Glance 2024, divulgado nesta terça-feira (10), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo de países desenvolvidos economicamente do qual o Brasil não faz parte.