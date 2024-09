Prestes a deixar o cargo de reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) que ocupou nos últimos quatro anos, Carlos André Bulhões parece feliz: tem alguns bons números a apresentar, reformas a mostrar e um sentimento de dever cumprido. Sobre as críticas que permearam a sua gestão, diz que, dependendo, simplesmente as ignorava.