Divulgado no início de abril, o Índice Geral de Cursos (IGC), que calcula a qualidade das graduações e Instituições de Ensino Superior do Brasil, foi recalculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com a revisão, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ficou com a melhor colocação entre as federais.