O Conselho Universitário (Consun) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) decidiu pela destituição do reitor Carlos André Bulhões Mendes, e da vice-reitora, Patrícia Pranke. A destituição da atual gestão foi aprovada por 60 dos 77 conselheiros do Consun; houve dois votos contrários e três abstenções. Doze não votaram.