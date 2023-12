Carlos André Bulhões Mendes afirma que o processo que busca destituí-lo do cargo de reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) tem natureza política, partidária e ideológica. O acadêmico reforça ter seguido à risca o rito necessário para exercer o cargo e que não tem relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o indicou para a função.