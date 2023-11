Nesta sexta-feira (1º), haverá uma sessão especial do Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Consun), com pauta única. Na ocasião, será votado o parecer apresentado pela comissão especial paritária do Consun, que propõe a destituição do reitor da instituição, Carlos André Bulhões Mendes, e da vice-reitora, Patrícia Pranke.