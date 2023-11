A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou na tarde desta quinta-feira (30) os gabaritos definitivos do vestibular 2024, ocorrido no último final de semana. No total, três questões foram anuladas nas provas de Matemática, Química e Espanhol — a avaliação da língua estrangeira também teve uma resposta alterada.