Serão abertas na próxima segunda-feira (4) as inscrições para o processo seletivo para ingresso de refugiados em cursos de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As inscrições seguirão até o dia 8 de dezembro, e devem ser realizadas de forma presencial na Divisão de Vida Acadêmica (Diva/Decordi). O prédio fica na Av. Paulo Gama, 110, no Campus Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h.