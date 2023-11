A maior parte dos cursos de pós-graduação oferecidos no país são de Gestão e Negócios, que ocupa o 1º lugar no ranking, Educação, em 2º lugar, e Saúde, na 3ª posição. Mas a tendência é que os cursos na área de Tecnologia da Informação, que ocupam o 5º lugar no ranking atual, sejam os mais procurados a partir do ano que vem. Essa é a estimativa revelada por um levantamento do Instituto Semesp, entidade que representa faculdades particulares em todo o Brasil nesta quarta-feira (29).