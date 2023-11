Nos dias 2 e 9 de março de 2024, os últimos alunos de cursos de graduação do Centro Universitário Metodista – IPA irão se formar. No momento, os 95 estudantes remanescentes estão cursando as disciplinas que faltavam e se preparando para as formaturas. No dia 7 de agosto, o IPA anunciou uma “reestruturação profunda”, informando a descontinuação de turmas consideradas deficitárias. Assim, restaram somente os estudantes que estavam começando o último semestre.