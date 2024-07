Justiça suspende paridade, mas determina que UFRGS viabilize consulta à comunidade para eleição

Duas decisões judiciais publicadas no final da tarde desta quinta-feira (4) definiram os rumos das eleições para reitor e vice-reitor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Assinadas pela juíza federal Ingrid Schroder Sliwka, as sentenças determinam a anulação da paridade – ou seja, a previsão de mesmo peso para os votos de professores, alunos e técnicos-administrativos – na consulta à comunidade acadêmica e obrigam a instituição a viabilizar essa parte do pleito. Em ambos os processos, cabe recurso.