O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será neste domingo (10). Mais de 4,3 milhões de estudantes se inscreveram para o exame, sendo 279 mil no RS. A primeira etapa ocorreu no dia 3, com questões de linguagens e ciências humanas. Neste final de semana, os candidatos farão 90 questões de matemática e ciências da natureza.