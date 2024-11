Com índice de abandono escolar que cresceu mais do que a média nacional desde a pandemia no Rio Grande do Sul, autoridades e especialistas em educação alertam que a enchente pode ter complexificado esse cenário. Desafios como deslocamento, infrequência e localização de alunos preocupam e motivam políticas públicas para conter a evasão, entre elas o investimento na formação de redes intersetoriais para apoiar as escolas na busca ativa dos estudantes.