Mais de cem crianças e adolescentes impactados pela enchente voltaram a frequentar as aulas nesta semana em Canoas. O retorno dos estudantes, que estão abrigados no Centro Humanitário de Acolhimento Recomeço, ocorreu depois de mais de três meses do fenômeno climático que atingiu o RS e da Defensoria Pública atuar no caso.