A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul encaminhou ofícios solicitando que estudantes abrigados no Centro Humanitário de Acolhimento Recomeço, em Canoas, na Região Metropolitana, retornem às aulas. Conforme a Defensoria, nenhuma das cerca de 137 crianças e adolescentes que vivem no local está frequentando as escolas. Os documentos foram encaminhados às secretarias municipais e estaduais de educação.