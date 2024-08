Prefeitura adia previsão de retorno das aulas em sete escolas municipais da Capital atingidas pela enchente

Passados três meses da maior enchente que atingiu Porto Alegre, 650 alunos da rede municipal permanecem sem aulas. A previsão inicial era que eles retornassem às atividades nesta segunda-feira (5), junto com o fim do recesso do meio do ano. Entretanto, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) afirma que está fechando os contratos de locação de espaços alternativos onde funcionarão provisoriamente as sete escolas que ainda não reabriram.