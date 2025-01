Novo período de matrículas e pedidos de uniforme da rede estadual do RS está aberto

O novo período para a realização das pré-matrículas na rede estadual do RS para o ano letivo de 2025 teve início nesta segunda-feira (6), podendo ser realizadas até 19 de janeiro. Estão abertas vagas para o primeiro ano do Ensino Fundamental e o primeiro ano do Ensino Médio. Para as demais faixas etárias, pedidos de transferência de escola podem ser feitos no mesmo intervalo.