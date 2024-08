A mobilização da sociedade civil contribuiu com R$ 2,1 milhões para o retorno de 42 escolas prejudicadas pela enchente de maio no Estado. O investimento foi feito pelo fundo #ReconstruaRS, criado pela Comunitas, organização que atua em parcerias entre os setores público e privado. Mobiliário e eletrodomésticos são adquiridos com o recursos e destinados às instituições de ensino.