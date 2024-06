O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou a lei que amplia o Programa Vou à Escola. Com isso, alunos matriculados na Educação Infantil de escolas municipais e conveniadas, bem como seus acompanhantes, passam a ser beneficiários da gratuidade na passagem do transporte coletivo, por meio do cartão TRI Escolar. Foram incluídos, ainda, acompanhantes de estudantes de baixa renda do Ensino Fundamental do município.