"Acredito que acontecerá", diz Trump sobre a anexação da Groenlândia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (13) que a anexação do território autônomo dinamarquês da Groenlândia pelos Estados Unidos "acontecerá" e, segundo ele, beneficiará a "segurança internacional".

— Acredito que acontecerá. Precisamos disso para a segurança internacional — declarou Trump na Casa Branca, ao lado do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.