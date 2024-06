Com 14 escolas da rede própria atingidas pela enchente em Porto Alegre, a prefeitura deu início nesta terça-feira (4) ao trabalho de limpeza e recuperação dos ambientes de ensino. Entre as afetadas, está a Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Patinho Feio, do bairro São Geraldo. No local, foi realizado o anúncio de uma empresa especializada, que começou a executar o serviço de descontaminação. O investimento é de R$ 1,6 milhão, e ainda não são estabelecidos prazos para a retomada das aulas nos locais.