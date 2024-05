Militares do Exército juntaram-se, nesta sexta-feira (24), à força-tarefa para a limpeza de 14 escolas municipais de Porto Alegre atingidas pela enchente. A primeira instituição a receber a a ajuda do 18º BI Mtz - Batalhão de Infantaria Motorizado foi a Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, na Zona Norte. A previsão é que a ação de limpeza continue pelos próximos dias.