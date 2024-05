O novo temporal registrado desde a madrugada desta quinta-feira (23) motivou a suspensão das aulas em todas as escolas de Porto Alegre até sexta-feira (24). A decisão abrange as redes estadual, municipal e privada da cidade. A medida foi formalizada no Decreto 22.704/2024, publicado nesta quinta no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).