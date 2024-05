Mais uma das 18 bombas flutuantes enviadas ao RS pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deve ser instalada no início da tarde desta sexta-feira (24), em Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a instalação ocorrerá no bairro Sarandi, na Zona Norte.