Congresso Nacional se articula para rever Lei das Bets

Diante da preocupação crescente com o impacto das apostas online na renda das famílias, deputados e senadores protocolaram nos últimos dias diversos projetos para revisar a lei das bets — aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim do ano passado —, que está em fase de regulamentação. Entre as medidas sugeridas pelos parlamentares, estão a limitação dos valores de apostas para beneficiários de programas sociais e a proibição de publicidade das bets e até de transferências por Pix para apostas.