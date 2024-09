Os cuidados com as apostas esportivas

A febre das apostas esportivas em plataformas online no Brasil, as chamadas bets, vai exigir atenção redobrada e firmeza das autoridades para as normas de regulamentação que estão entrando em vigor serem devidamente cumpridas. Preocupam os resultados de inúmeras pesquisas e levantamentos demonstrando o aumento dos casos de comportamento compulsivo de apostadores, com consequências financeiras graves e danos à saúde mental. Por outro lado, é preciso banir organizações de fachada que entram nesse mercado para praticar fraudes e lavar dinheiro.