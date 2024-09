Acompanhar para cobrar

O fim do Ministério da Reconstrução, na semana passada, é a oportunidade para fazer um balanço entre o que foi anunciado pelo governo federal em termos de liberação de recursos e o montante efetivamente pago até agora. Acompanhar de perto o andamento das promessas é essencial para checar se os compromissos estão sendo honrados e cobrar a solução de entraves que impeçam a materialização da ajuda. São os interesses do Rio Grande do Sul e da sociedade gaúcha que estão em jogo, no processo de reerguimento do Estado após a trágica enchente de maio.