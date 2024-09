A colaboração federal para a recuperação do Rio Grande do Sul entra em nova fase com o fim do Ministério da Reconstrução e a sua substituição por uma secretaria vinculada à Casa Civil da Presidência da República. Espera-se que a nova estrutura, prevista para durar até o dia 20 de dezembro, cumpra a função de apoio ao Estado e aos municípios e de articulação para ajudar a viabilizar projetos estruturantes, como os sistemas anticheias.