Convicção no potencial gaúcho

Em uma demonstração inequívoca de confiança no Rio Grande do Sul, a empresa de tecnologia Scala Data Centers formaliza hoje a intenção de fazer um aporte de R$ 2 bilhões para construir uma nova unidade em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. A atração de investimentos de grande porte, ainda mais em uma área conectada com a economia do futuro, merece ser sempre enaltecida. A notícia adiantada pela colunista Giane Guerra (leia na página 11) ganha ainda mais relevo por ser um projeto confirmado enquanto o Estado ainda reúne forças para se recuperar das perdas da enchente de maio e pela localização, em um dos municípios mais afetados pelo avanço das águas.