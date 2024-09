Os sinais da reação

Resta muito para se considerar que a economia do Rio Grande do Sul readquiriu o dinamismo anterior à enchente de maio. Para as famílias, empresas, propriedades rurais e demais negócios diretamente atingidos, será uma longa e penosa jornada até o pleno restabelecimento. Ainda assim, é notável que alguns segmentos e indicadores demonstrem que o ritmo da atividade reage antes do esperado. São encorajadores dados recentes da indústria, do mercado de trabalho, do agronegócio e da arrecadação de impostos.