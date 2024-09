Perspectivas positivas

O bom momento da economia nacional é um alento para o Rio Grande do Sul em sua luta para se recuperar dos prejuízos causados pela enchente de quatro meses atrás. Como virou rotina no pós-pandemia, a atividade no país surpreendeu e, no segundo trimestre de 2024, voltou a crescer acima do esperado. Conforme o IBGE, de abril a junho, o PIB do país avançou 1,4% ante o intervalo de janeiro a março. A mediana das expectativas era de 0,9%. No acumulado do ano, a alta chega a 2,9%. A despeito de uma possível desaceleração no segundo semestre, os resultados deflagraram novas rodadas de revisão para cima das projeções do PIB para o fechamento de 2024. Agora, situam-se ao redor de 3%.