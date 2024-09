O direito de escolher

Começa hoje a propaganda eleitoral no rádio e na TV, o que se convencionou chamar de horário eleitoral gratuito porque o espaço de divulgação é cedido sem ônus para partidos e candidatos. Neste período, que se estende até 3 de outubro de acordo com o regramento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), agremiações políticas, coligações e federações têm a oportunidade de passar ao público informações sobre seus candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador para as eleições de 6 de outubro, em primeiro turno, e 27 de outubro, caso haja a necessidade de desempate entre os mais votados para cargos no Executivo.