Consequência da omissão

A decisão drástica de bloquear a plataforma X no Brasil não deixa também de ser reflexo direto da omissão da Câmara dos Deputados na regulação das redes sociais. O embate entre o proprietário do antigo Twitter, o bilionário Elon Musk, e o Supremo Tribunal Federal (STF), personificado pelo ministro Alexandre de Moraes, se agrava diante da demora em estabelecer regras claras sobre os limites do que pode circular no ambiente online diante da falta de interesse das big techs em moderar de forma adequada o discurso de ódio, as notícias fraudulentas e outros conteúdos criminosos.