Compromissos com a natureza

A exemplo do que fizeram os chefes dos três poderes da República no dia 21 de agosto, quando assinaram o Pacto pela Transformação Ecológica, lideranças do setor empresarial brasileiro divulgaram na última quarta-feira (28) um manifesto denominado “Por um pacto econômico com a natureza”, pelo qual também se comprometem com a causa climática. As duas iniciativas fundamentam-se nas recentes catástrofes ambientais que atingiram o país — as enchentes do Rio Grande do Sul e os incêndios na Amazônia, no Pantanal e em diversas unidades da federação — e estão focadas na COP 30, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025.