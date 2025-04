Flick elogia Barcelona e diz que permitirá comemoração de 1 dia por causa da Liga dos Campeões

Campeão da Copa do Rei após uma partida intensa contra o Real Madrid, com a vitória por 3 a 2 definida com um gol aos 11 minutos do segundo tempo da prorrogação neste sábado, o Barcelona terá pouco tempo para celebrar, já que na quarta-feira enfrenta a Inter de Milão pela partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões.