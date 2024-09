A força do colegiado

Agirá de forma sensata o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques se confirmar a sinalização que deu ontem de levar a questão do bloqueio da rede social X no Brasil ao plenário da Corte. Dada a relevância, a repercussão e a sensibilidade do tema, é importante que os 11 ministros se manifestem e a decisão final expresse a visão da maioria do colegiado. Cria-se também a oportunidade para a correção de exageros patentes, como a multa de R$ 50 mil a quem utilizar subterfúgios tecnológicos, como VPNs, empregados para outros fins que não apenas a um artifício para acessar o antigo Twitter.