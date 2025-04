Sogipanos e Beatriz Souza brilham e Brasil conquista mais quatro ouros no Pan-Americano e Oceania de Judô

Os judocas brasileiros com as medalhas em Santiago. Beatriz Riscado / Divulgação/CBJ

Após conquistar nove medalhas no primeiro dia do Campeonato Pan-Americano e Oceania Sênior, disputado no Centro de Desportos de Contacto, em Santiago, no Chile, o Brasil encerrou as disputas individuais neste sábado (16) com mais sete pódios, totalizando 16 conquistas ao longo da competição. Os brasileiros fecharam com nove ouros, três pratas e quatro bronzes e lideraram a classificação entre os países.

A principal atração da delegação brasileira era a atual campeã olímpica da categoria pesado (+78 kg), Beatriz Souza. E a judoca do Pinheiros-SP confirmou o favoritismo e chegou ao ouro com vitórias sobre Karra Hanna, das Bahamas, superada por waza-ari, nas quartas de final, a colombiana Brigitte Carabali, por ippon, na semifinal, e a neozelandesa Sydnee Andrews, também por ippon na decisão.

Este foi o quarto título consecutivo de Bia, que ganhou também em 2022, 2023 e 2024.

Sogipanos de ouro

Integrantes da equipe medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, assim como Beatriz Souza, os judocas da Sogipa, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves, subiram no degrau mais alto do pódio nas categorias médio (90 kg) e meio-pesado (100 kg),respectivamente.

Rafael precisou de quatro vitórias. todas por ippon. O primeiro a ser derrubado foi o argentino Víctor González. Depois veio o australiano Danny Vojnikovich e, na semifinal, o também brasileiro Giovanni Ferreira. A decisão contra Mariano Coto, da Argentina, foi resolvida em 1min36seg.

Giovanni ainda poderia ter conquistado o bronze na categoria. Antes da derrota na semifinal, o judoca do Pinheiros havia batido o chileno Franco Arismendi e o estadunidense Alexander Knauf. Na disputa do bronze, ele acabou perdendo para mais um atleta dos Estados Unidos, John Jayne.

Leonardo Gonçalves fez três lutas para levar o título. Na estreia, ele precisou de 12 segundos para derrubar o paraguaio Ángel Gini. Logo depois, foram 68 segundos para vencer o argentino Ivo Dargoltz e garantir vaga na final diante do dominicano Robert Florentino, superado por waza-ari.

Falcão é ouro e Buzacarini leva prata

A quarta medalha de ouro deste sábado veio no meio-médio (81 kg), com o jovem Gabriel Falcão (Instituto Reação-RJ), que superou o mexicano Samuel Ayala, nas punições, o argentino Agustín Gil, por ippon, o compatriota Luan Almeida (Sesi-SP), nas punições, e na final o canadense Keegan Young, por ippon.

Derrotado na semifinal por Falcão, Luan Almeida ainda se recuperou e levou um bronze ao vencer o estadunidense Johan Silot, nas punições no golden score. Nas rodadas iniciais, ele havi batido o peruano Javier Saavedra (dois waza-ari) e o chileno Franco Toscanini (ippon).

O experiente Rafael Buzacarini ficou com a prata no peso pesado (+100 kg). Nas eliminatórias, ele venceu o chileno Francisco Solis, nas punições no golden score, e na semifinal bateu o cubano Jonathan Loynaz, mais uma vez nas penalizações.

Na final, o judoca do Pinheiros perdeu por ippon, no golden score, para Andy Granda, de Cuba.

Um bronze e um quinto lugar no feminino

Uma segunda medalha de bronze conquistada neste sábado veio com Luana Carvalho (Umbra Vasco da Gama-RJ) na categoria médio (70 kg). Depois de passar pela neozelandesa Moira de Villiers, por waza-ari, e pela venezuelana Eliana Aguiar, por yuko, ela perdeu a semifinal para a equatoriana Celinda Corozo, que conseguiu um waza-ari no golden score. Na disputa do bronze, a brasileira bateu a peruana Xsara Morales, com um ippon a 23 segundos do final do combate.

O Brasil só não conquistou medalha no meio-pesado feminino (78 kg). Beatriz Freitas (Pinheiros) perdeu para a canadense Coralie Godbut, por yuko, na estreia, e na repescagem venceu a estadunidense Nicole Stout, por ippon em 61 segundos, mas perdeu a disputa do bronze para a australiana Maria Swan, por yuko. O ouro ficou com a colombiana Brenda Olaya.