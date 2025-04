Por Leandro de Lemos, economista

As medidas tomadas pelo presidente Trump carecem de fundamento econômico. No seu discurso de apresentação, soaram muito mais como uma tentativa de punição aos países exportadores para os EUA do que a sua aludida promessa de retomar empregos industriais. Por isso, a ousadia de inserir no vocabulário do economês a expressão Trumpunishment, uma justaposição do nome do presidente com “punição” em inglês.

De tão violentas, inauguram uma nova e altamente arriscada reorganização do comércio internacional, do sistema financeiro internacional, do posicionamento geopolítico das cadeias produtivas e até da dominância do dólar como moeda basilar. O curso da desdolarização da economia global, como já apontei aqui em ZH no artigo A guerra das moedas, deve se intensificar, aumentando transações digitais por criptomoedas (streams financeiros) em blocos econômicos mais intensivamente.

Nem economistas liberais nem desenvolvimentistas encontram fundamento na ciência econômica. O que pode até provocar um frisson da imensa horda de negacionistas que frequentam as redes sociais, mas evidencia uma carência de lógica e racionalidade. O efeito dominó no tabuleiro global segue uma sequência negativa: reação dos demais países, aumento do protecionismo, recessão, inflação e um certo antiamericanismo. O que aponta para o caminho oposto da intenção de Trump de recuperar empregos industrias que até nem existem mais.

Na contrabalança, o Brasil pode aumentar seu status no comércio internacional e atrair novas cadeias produtivas se souber entender e viabilizar oportunidades. Ao retroagir para um mundo com bens e serviços mais caros devido às tarifas, muitos produtos brasileiros ficam mais competitivos, o custo de produzir no Brasil deve comparativamente baratear e outros países deverão acelerar e intensificar o comércio com o nosso país.